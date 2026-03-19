Katar ve İngiltere Liderlerinden Gerilim Görüşmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri ve İngiltere Başbakanı, bölgedeki gerilim ve güvenlik tehditlerini ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesi için atılabilecek adımları ele aldığı bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'ın Katar ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarına dair son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanmaya yol açtığı belirtildi.

Starmer'in, Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin hedef alınmasını kınadığı ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği aktarılan açıklamada, İngiliz Başbakan'ın bu tür eylemleri kabul edilemez olarak nitelendirdiği ve bunların uluslararası normlar ile teamüllerin açık ihlali olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Starmer, ülkesinin Katar'ın güvenliğine tam bağlılığını yineleyerek, tansiyonun düşürülmesi ve en kısa sürede diyalog masasına dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimin düşürülmesi, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması konuları da değerlendirildi.

Katar, 18 Mart'ta füzelerle vurulan ve sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne dün de İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve yangın çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İngiltere, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Katar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:17:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.