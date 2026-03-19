Katar ve İngiltere Liderlerinden Gerilim Görüşmesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesi için atılabilecek adımları ele aldığı bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'ın Katar ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarına dair son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanmaya yol açtığı belirtildi.

Starmer'in, Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin hedef alınmasını kınadığı ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği aktarılan açıklamada, İngiliz Başbakan'ın bu tür eylemleri kabul edilemez olarak nitelendirdiği ve bunların uluslararası normlar ile teamüllerin açık ihlali olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Starmer, ülkesinin Katar'ın güvenliğine tam bağlılığını yineleyerek, tansiyonun düşürülmesi ve en kısa sürede diyalog masasına dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimin düşürülmesi, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması konuları da değerlendirildi.

Katar, 18 Mart'ta füzelerle vurulan ve sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne dün de İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve yangın çıktığını açıklamıştı.