Katar ve İspanya, Gazze Şeridi'nde güvenli koridorlar açılması çağrısında bulundu

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Katar ve İspanya, yardım operasyonları için Gazze Şeridi'nde güvenli koridorlar açılması çağrısında bulundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile başkent Doha'daki Lusail (Luseyl) Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin yanı sıra özellikle işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Şeridi'ndeki durumla bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, gerilimin azaltılması ve sivillerin çatışmaların yansımalarından korunması amacıyla çaba sarf edilmesi, Gazze'de yardım ve insani çabalar için güvenli koridorlar açılması ve şiddetin bölgesel olarak yayılmamasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Başbakan Sanchez, Katarlı mevkidaşıyla da görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki işbirliği ile bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yollarının gözden geçirilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesi ve insani yardımın Gazze Şeridi'ne engelsiz girişinin kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı.

Görüşmeden sonra Katar ile İspanya arasında stratejik diyalog kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Doha'da Başbakan Sanchez ile düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki savaşa son verecek ve Hamas ile İsrail arasında devam eden müzakere sürecine yardımcı olacak her türlü diplomatik girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Al Sani, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (Gazze'ye yardım girişinin uygulanması ve ramazan ayında ateşkese ilişkin) kararlarının ateşkese yönelik bir adım olmasını umduğunu ifade etti.