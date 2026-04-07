Katılım Sigortacılığı 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi, Pazar Payı Yükseldi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigortacılığı branşının 2025 yılı verilerini açıkladı. Açıklamada, bu branşın toplam sigorta pazarı içindeki ağırlığının istikrarlı bir şekilde arttığı ve dayanışma temelli yapısıyla daha geniş kitleler tarafından tercih edildiği vurgulandı. Verilere göre, katılım sigortacılığı sektörü 2025 yılında enflasyon etkisinden arındırılmış olarak yüzde 24,5 oranında reel büyüme sergiledi ve toplam pazar içindeki payı yüzde 5,73 seviyesine ulaştı.

Türkiye Sigorta Birliği, katılım sigortacılığının sadece rakamsal bir büyüme değil, aynı zamanda toplumsal bir güven unsuru olduğunu ifade etti. Sektör paydaşları, bu branşın önümüzdeki dönemde de büyüme trendini koruyacağını öngörüyor. Ayrıca, TSB Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, Antalya'da düzenlenen bir panelde katılım sigortacılığının küresel ölçekte artan önemine dikkat çekti ve bu alanın ekonomik dayanıklılık ve risk yönetimi açısından kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Diğer yandan, TSB'nin gençleri sigorta sektörüyle buluşturmak amacıyla başlattığı 'TSB Üniversitelerde: Gençlerle Geleceğe Güvenle' toplantısının ikincisi Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, TSB Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, sigorta sektöründe 25 bin doğrudan istihdam ve ekosistemle birlikte 200 bin çalışan olduğunu belirtti. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ise sigortacılığın çok yönlü bir meslek olduğunu, yılda 200 bin kişi civarında istihdam sağlandığını ve çalışanların yüzde 55'inin 35 yaş altında olduğunu açıkladı.