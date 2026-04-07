Katılım Sigortacılığı 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi, Pazar Payı Yükseldi

07.04.2026 01:19
Türkiye Sigorta Birliği, katılım sigortacılığı branşının 2025 yılındaki verilerini açıkladı. Sektördeki büyüme sürdüğü, dayanışma temelli yapısı ile daha fazla tercih edildiği vurgulandı. Gençler için düzenlenen toplantılarda istihdam rakamları ve sektördeki kriterler de ele alındı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigortacılığı branşının 2025 yılı verilerini açıkladı. Açıklamada, bu branşın toplam sigorta pazarı içindeki ağırlığının istikrarlı bir şekilde arttığı ve dayanışma temelli yapısıyla daha geniş kitleler tarafından tercih edildiği vurgulandı. Verilere göre, katılım sigortacılığı sektörü 2025 yılında enflasyon etkisinden arındırılmış olarak yüzde 24,5 oranında reel büyüme sergiledi ve toplam pazar içindeki payı yüzde 5,73 seviyesine ulaştı.

Türkiye Sigorta Birliği, katılım sigortacılığının sadece rakamsal bir büyüme değil, aynı zamanda toplumsal bir güven unsuru olduğunu ifade etti. Sektör paydaşları, bu branşın önümüzdeki dönemde de büyüme trendini koruyacağını öngörüyor. Ayrıca, TSB Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, Antalya'da düzenlenen bir panelde katılım sigortacılığının küresel ölçekte artan önemine dikkat çekti ve bu alanın ekonomik dayanıklılık ve risk yönetimi açısından kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Diğer yandan, TSB'nin gençleri sigorta sektörüyle buluşturmak amacıyla başlattığı 'TSB Üniversitelerde: Gençlerle Geleceğe Güvenle' toplantısının ikincisi Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, TSB Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, sigorta sektöründe 25 bin doğrudan istihdam ve ekosistemle birlikte 200 bin çalışan olduğunu belirtti. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ise sigortacılığın çok yönlü bir meslek olduğunu, yılda 200 bin kişi civarında istihdam sağlandığını ve çalışanların yüzde 55'inin 35 yaş altında olduğunu açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
