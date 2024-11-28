Kadirli\'de kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Mustafa Güler, kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Mustafa Güler ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Güler, koşarak kaçmaya başladı. Arkasından gelen 3 kişi, Güler'i darbedip bıçakladıktan sonra uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Mustafa Güler'i bıçaklayan M.Ş. ile olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.