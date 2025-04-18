Kaya Çiftine Ziyaret ve Destek - Son Dakika
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Kaya Çiftine Ziyaret ve Destek

AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı, 'yenidoğan çetesi' mağduru Kaya çiftini hastanede ziyaret etti.

18.04.2025 17:56
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TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "yenidoğan çetesi" mağdurlarından Kaya çiftine, dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla ziyarette bulundu.

Esenler'de bir özel hastanede erken doğumla dünyaya gelen ve yenidoğan yoğun bakıma alınan bebeklerini kaybeden "yenidoğan çetesi" mağdurlarından Zeynep ve Hanifi Kaya'yı, yeni dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret eden Karslı, çifte tebriklerini iletti.

Ziyaretinde Karslı'ya, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Reyhan Hasekioğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürhan Çelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Şevketoğlu da eşlik etti.

Karslı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bebeklerini kaybeden ailelerin yaşadığı tarifsiz acının toplumun ortak vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "Kararlıyız. Çocuklarımıza, toplumun en savunmasız bireyleri olan kıymetli yavrularımıza uzanan elleri kıracağız. Vicdandan, insaftan ve insanlık onurundan yoksun yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her çocuğun sağlıklı bir başlangıç hakkı vardır ve bu hakkı gasbeden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya çiftinin yaşadığı acının asla unutulmayacağını aktaran Karslı, çiftin bugün dünyaya gelen yavrularının sağlıkla büyümesinin herkes için bir umut kaynağı olduğunu kaydetti.

Karslı, aileyle yakından ilgilenen sağlık ekibine de teşekkürlerini iletti.???????

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Kaynak: AA

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