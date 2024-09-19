Kaybolan Nihal Babayiğit'in Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Nihal Babayiğit'in Kemikleri Bulundu

Kaybolan Nihal Babayiğit\'in Kemikleri Bulundu

Antalya'da kaybolan Nihal Babayiğit'in kemiklerinin bulunmasıyla ailesi defin işlemini gerçekleştirdi.

19.09.2024 15:52
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Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi.

Kayıp Nihal Babayiğit'in Batman Cezaevi'nde tutuklu bulunan dini nikahlı eşi M.B'nin ilçenin Eminceler mevkiinde gösterdiği bölgede bulunan insan kemikleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumunca DNA testi yapıldı. Test sonucu kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

Genç kadının babası Vedat Babayiğit tarafından teslim alınan cenaze, dün Serik ilçesinde toprağa verildi.

Vedat Babayiğit, AA muhabirine, kemiklerin bulunmasının ardından DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gittiğini söyledi.

Kurumda yapılan inceleme sonucunda kemiklerin kızı Nihal'e ait olduğunun anlaşıldığını ifade eden Babayiğit, şöyle konuştu:

"Kemikleri teslim aldık, dün de defnettik. Allah'ımıza şükürler olsun defnettik. Artık yeri yurdu belli oldu. Gelip Fatiha okuyacağımız bir mezarı oldu. Buna da şükrediyoruz. Biz kızımı katleden o adamın ömür boyu cezaevinde çürümesini istiyoruz. Kızımın hayatını mahvetti. Kızımın bir geleceği vardı. 24 yaşında hayatını bitirdi. Ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum."

Olay

Serik'te 9 Ekim 2023'te kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili mayıs ayı başında genç kadının kısa bir süre dini nikahla yaşadığı M.B. ile şüphelinin dini nikahlı eşi B.G. gözaltına alınmış, M.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, B.G. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.???????

Batman Cezaevi'nden tutukluyken Serik'e getirilen M.B'nin haziran ayında Eminceler mevkiinde gösterdiği bölgede yapılan aramada, yol kenarındaki ağaçlıkların arasında toprağa gömülü ve Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaybolan Nihal Babayiğit'in Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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