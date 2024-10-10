Kayıp Nur Cemil Eroğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Nur Cemil Eroğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Nur Cemil Eroğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu için arama çalışmaları sürüyor.

10.10.2024 17:47
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu hakkında kayıp ihbarı yapılmasının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaybolduğu gün mahalledeki bakkal dükkanından çıkarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Eroğlu'nu arama çalışmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) tarafından 13 ekipte 54 kişi katılıyor.

Ovaesemen ve çevresindeki yerleşim birimlerinde, gölet ile akarsularda devam eden çalışmalarda 2 dron ve 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

Ekiplerin şu ana kadar Eroğlu'na ait herhangi bir ize ulaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayıp Nur Cemil Eroğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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