Kaymakam Akar'dan Ramazan Ziyareti
Kaymakam Akar'dan Ramazan Ziyareti

Kaymakam Akar\'dan Ramazan Ziyareti
23.02.2026 21:35
Güdül Kaymakamı Naim Akar, ramazan iftarını vatandaşın evinde açtı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Naim Akar, ramazan dolayısıyla orucunu vatandaşın evinde açtı.

Ziyaretleri kapsamında Nurcan ve Veysel Dursun ailesinin iftar sofrasına oturan Kaymakam Akar, ev sakinleriyle orucunu açtı.

Veysel Dursun, ramazan akşamında iftar sofralarına katılan Akar'a teşekkür etti.

Akar da sofralarına misafir olduğu Dursan ailesine hayırlı ramazanlar diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Akar'dan Ramazan Ziyareti - Son Dakika

