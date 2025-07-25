Mihalgazi Kaymakamı Furkan Çiçek, görev süresinin dolması nedeniyle Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e veda ziyaretinde bulundu.
Mihalgazi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek dil eğitimi ve yurt dışı programı dolayısıyla ilçeye veda edecek olan Çiçek, Başkan Güneş'in yanı sıra resmi kurumları da ziyaret etti.
Kaymakam Çiçek, ayrıca esnafla da bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Çiçek'ten Veda Ziyareti - Son Dakika
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