Şemdinli Kaymakamı Bal Hasadına Katıldı

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, bal hasadına katıldı.

Kayalar Köyü Seçkinler Mezrası'nda arıcılarla bir araya gelen Erdoğan, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Koruyucu ekipmanlarını giyen Erdoğan, arıcılarla birlikte peteklerden bal hasadı yaptı.

Erdoğan, arıcılığın bölge ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, üreticilerin desteklenmesinin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.