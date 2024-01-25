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Kayseri Baro Başkanı, CMK ücret tarifesindeki artışı yetersiz bulduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kayseri Baro Başkanı, CMK ücret tarifesindeki artışı yetersiz bulduğunu açıkladı

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinde yapılan artışı yetersiz gördükleri gerekçesiyle 1 ay süreyle, adli yardım bürosunun acil durumlar hariç avukat görevlendirmesi yapmayacaklarını açıkladı. Köse, 'Bu yılki tarifede yüzde 58 oranında artış gerçekleşti' dedi.

25.01.2024 - 14:30,
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KAYSERİ Baro Başkanı Ali Köse, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinde yapılan artışı yetersiz gördükleri gerekçesiyle 1 ay süreyle, adli yardım bürosunun acil durumlar hariç avukat görevlendirmesi yapmayacaklarını açıkladı. Köse, "Bu yılki tarifede yüzde 58 oranında artış gerçekleşti" dedi.

Kayseri Baro Başkanlığı, 2024 yılı CMK ücret tarifesinde yaşanan yüzde 58 oranındaki artışı yeterli bulmayıp, 1 ay süreyle adli yardım bürosunun acil durumlar hariç avukat görevlendirmesi yapmayacağını söyledi. DHA'ya açıklama yapan Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, "Ceza muhakemesi ile ilgili görevlendirme yapılan meslektaşlarımıza ödemeler Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın çıkardığı tarifeyle yapılmaktadır. Bu yılki tarifede de çok ciddi bir artış gerçekleşmedi. Yüzde 58 oranında bir artış gerçekleşti. Ama yaşadığımız enflasyon ve hayat pahalılığı noktasında hakikaten angarya düzeyine gelecek bir görevlendirme ücretleri var" dedi.

'MANUEL GÖREVLENDİRME OLACAK'

Ankara'da olağanüstü baro başkanları toplantısı yaptıklarını da söyleyen Köse, "Ortak bir eylem kararının yararlı olacağı inancıyla çeşitli fikirler ileri sürüldü ama ortaklaşmak gerektiği, tek tip bir uygulamanın çok daha güzel bir ses getireceği düşünüldü. 1 ay süreyle 19 Şubat'a kadar OCAS sistemi veya diğer barolarda SDD veya Baronet gibi sistemler söz konusu. Buradan görevlendirme yapmayıp manuel görevlendirme kabul edip, atamaların kurumlardan, mahkemelerden barolara bu sistemler üzerinden talep edilmemesi, yazılı olarak veya elektronik yazılı taleplerle iletilmesi kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

'İSTİSNALARI OLACAK'

CMK görevi yapan avukatlarla ilgili görevlendirmelerin elden veya elektronik ortamda yazılı olarak iletileceğini de sözlerine ekleyen Köse, "Baro başkanları toplantısında ilke kararı aldığımız önemli bir konu da bunun istisnaları söz konusu. Kadın, kadına karşı şiddet, çocuklarla ve engellilerle ilgili görevlendirmeler ile gecikmesinde sakınca bulunan ivedi işler, bu durumun istisnası olarak sistem üzerinden OCAS sistemi üzerinden talepte bulunabilecekler. Diğer talepleri ise yazılı olarak iletecekler. Yazılı olarak iletilen talepler noktasında da baro personelimiz görevlendirmeleri yapacak" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN DÖRTTE BİR ORANINDA TAKİBİ YAPLIYOR'

Söz konusu rakamları 'angarya' olarak da nitelendiren Köse, "Gerçekten bir ağır ceza dosyasında avukatlık asgari ücret tarifesinin dörtte biri oranında bir rakamla takip ediliyor. Bu rakamlar gerçekten 3-5 yıl süren istinaf, temyiz süreci olan davalarda angaryanın da ötesindedir anlayışına gidilmiş durumda. Bunun düzelmesi noktasında tepkimize ortak olarak bütün Türkiye'de koymak için böyle bir eyleme giriştik. İnşallah sesimiz duyulur ve meslektaşlarımızın bu noktadaki emeğinin karşılığı olan hak alınır diye düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)

Kayseri Baro Başkanı, CMK ücret tarifesindeki artışı yetersiz bulduğunu açıkladı
Kaynak: DHA
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