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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Akademi Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Akademi Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyesevler Akademi Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve isteklerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, gençlerle birlikte olmaktan ve onlarla sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Akademi Merkezi\'ni ziyaret etti
26.01.2024 - 11:23,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyesevler Akademi Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile merkezi ziyaret eden Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada ders çalışan gençlerle hatıra fotoğrafı çekindi, istek ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençler birlikte olmaktan ve onlarla sohbet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Akademi Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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