Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyesevler Akademi Merkezi\'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyesevler Akademi Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile merkezi ziyaret eden Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada ders çalışan gençlerle hatıra fotoğrafı çekindi, istek ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençler birlikte olmaktan ve onlarla sohbet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.