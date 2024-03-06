Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'nda sanayicilerle bir araya geldi. Büyükkılıç, sanayicilerin ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayarak, istikrarın önemini vurguladı. Yatırım ve hizmetlerin insan odaklı olduğunu belirten Büyükkılıç, teknoloji ve enerji projelerine de değindi. Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

06.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:54
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'nda sanayicilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Büyükkılıç, Kayserili sanayicilerin fedakarca üretip ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Yönetimde ve ekonomide istikrarın önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Sizlere layık olma yolunda gayret gösterirken 16 ilçe, 1 büyükşehir aynı şekilde 17-0 olarak bu dönemde Cumhur İttifakı olarak Mevla'm sizlere layık olmayı nasip etsin. İstikrarın ne demek olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Herkes istikrarı ve güvenli bir liman olarak yatırımcı açısından hem ülkemizin hem dünyanın bulunduğu konumu göz ardı etmez." ifadelerini kullandı.

Yatırım ve hizmetleri insan odaklı hayata geçirdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yatırımlar ve hizmetlerde fedakarlığın zirvesindeyiz, gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Önce insan odaklı yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızla sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bizim olmazsa olmazımızdır. Akıllı şehir ve yapay zeka projeleri, teknolojiyi göz ardı etmeyerek daha kalitelisini, daha niteliklisini sağlama yönünde gayret göstereceğiz. GES, RES, biyogaz projelerini de hayata geçiriyoruz. Organize sanayilerimizi ve serbest bölgemizi demiryolu ile buluşturma projesi, bu konu ile ilgili talimatımı verdim. Değerli OSB başkanlarıyla, serbest bölgede Mustafa başkanımızla birlikte ne gerekiyorsa yapacağımız yönünde gayret göstereceğiz."

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da Kayseri'de 2023 yılında 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapan 10 il arasında yer almayı başardıklarını belirtti.

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

Kaynak: AA

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