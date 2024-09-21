Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Temeli Atıldı

Kayseri\'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Temeli Atıldı

Hayırsever Ramazan Büyükkılıç’ın desteğiyle Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temeli atıldı.

21.09.2024 17:49
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Kayseri'de eşi 12 yıldır Alzheimer hastası olan hayırsever Ramazan Büyükkılıç ve ailesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temeli atıldı.

Talas ilçesinde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Türkiye'nin yaşlı ülkeler arasında yer aldığını, 65 yaşını geçen insanların ortalamasının ilk defa yüzde 10'u geçtiğini söyledi.

Bu oranın 2040'ta yüzde 16'ya, 2080'de yüzde 25'e ulaşacağını belirten Gültekin, "Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörü insanların yaşının artışıdır. 2080 yılına geldiğinde Türkiye'de her dört kişiden biri 65 yaşını geçmiş olacaktır. Her geçen yıl ülkemizde yaşlı nüfusu artışıyla Alzheimer hasta sayısı da artış gösterecektir. Hastalığın bu durdurulamaz artışı karşısında en önemli koruyucu faktör, insanlarımızı ve toplumumuzu bilinçlendirmek, beyin sağlığımızı güçlendirmektir." diye konuştu.

Gültekin, Kayseri'de yaklaşık 9-10 bin Alzheimer hastası bulunduğunu, hasta yakınlarının en büyük taleplerinin gündüz bakımevi olduğunu ifade etti.

Hayırsever Ramazan Büyükkılıç da eşinin 12 yıldır Alzheimer hastası olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda kardeşi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a şehre bu hastalar için bir merkez yapmayı teklif ettiğini anlatan Büyükkılıç, belediyenin arsayı tahsis ettiğini, eşi ve kızlarının da kendisine merkezin yapımı için destek verdiğini belirtti.

Nöroloji doktoru da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da ailesinin de içinde yer aldığı böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Ağabeyini hayırseverliğinden dolayı tebrik eden Büyükkılıç, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri'nin hayırseverliliğiyle her zaman öne çıktığını belirterek merkezin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla merkezin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, kayseri, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Temeli Atıldı - Son Dakika

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