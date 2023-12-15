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Kayseri'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine atan Fatma Taş, ilk duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Taş, bebeğin sağ doğduğunu düşünmediğini ve zarar verme niyetinin olmadığını iddia etti.

15.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 17:04
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KAYSERİ'de, yeni doğan bebeğini havluya sarıp, çöp konteynerine attığı suçlamasıyla tutuklanan Fatma Taş (35), ilk duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında, konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebekle karşılaştı. Bebeğin öldüğü belirlendi. Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma yaptı. 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından bir gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan Taş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Fatma Taş ilk ifadesinde bebeğini, çocuklarını okula götürürken tanışıp, sevgili oldukları O.K.'den dünyaya getirdiğini söyledi.

'BİR UMUT NEFES ALMASINI BEKLEDİM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Taş, iddianamede yer alan ifadesinde, Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00'dan, akşam 20.00'ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum dedi.

İLK DURUŞMADA CEZA ALDI

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fatma Taş ile avukatı hazır bulundu. Çok pişman olduğunu söyleyen Taş, Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Kordon bağını bağlamayı bilmiyordum dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Taş'ı, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezasını müebbede indirdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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HABER Samed Aydın SUNKAYSERİ, (DHA)-

Kayseri\'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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