Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki oto kiralama işletmesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında bir kiralık araç işletmesinde henüz öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.E. bıçakla A.E'yi (30) sırtından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E. tedavi altına alındı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.