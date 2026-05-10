Kayseri'de çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

10.05.2026 17:40
KAYSERİ'de, Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Kentte, Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk oluştu. Çiçekçiler siparişlere yetişmeye çalışırken, vatandaşlar da sevdiklerine çiçek almak için işletmeler önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar annelerine tek gül almayı tercih ederken, bazıları ise buket ve aranjman siparişi verdi.

Annesine çiçek alan Ömürhan Yücel (25), "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün anneme çiçek almak için çok fazla çiçekçi dükkanı gezdim. Ortalama fiyatlar olarak gülün adet fiyatı 250-300 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Başka çiçeklere de baktım. Saksı çiçeklerine de baktım. Saksı çiçekleri de ortalama 300 TL ile bin 500- bin 600 TL arasındaydı. Bende bugün anneme gül almayı tercih ettim. Gülün fiyatı da 200 TL'ydi. Zaten annelerimiz birer çiçektir. Aslında annelerimizin her gün günlerini kutlamamız lazım. Ama bugün özel bir gün de olduğu için anneme gül aldım. Gezdiğim dükkanlarda yoğunluk vardı. Çok yoğun olduğu için çiçek almakta baya zorlandım" dedi.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

