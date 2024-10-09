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Kayseri'de cinayet davasında ceza onandı

Kayseri\'de cinayet davasında ceza onandı

İsmail Kocatürk, komşusunu öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ceza akıl raporuyla onandı.

09.10.2024 18:21
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KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Hasibe Soykuk'u (51) keserle öldüren İsmail Kocatürk'e (45) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından 'akıl sağlığı' raporu alınmadığı gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada sanık Kocatürk'e, yine aynı ceza verilip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki tutum ve davranışı ile pişmanlığı gözlemlenmediğinden cezada indirim uygulamadı.

Olay, geçen yıl 13 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u yerde yatarken buldu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasibe Soykuk'un, başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli olarak kadının eşi Seyit Ahmet Soykuk ile komşuları İsmail Kocatürk'ü gözaltına aldı. Soykuk ifadesi sonrası serbest bırakılırken, İsmail Kocatürk cinayeti kadının oğlu B.B.S.'nin işlediğini öne sürerek, "B.B.S.'nin elinde keser vardı, birbirimizi itekledik. B.B.S., bana 'Kimseye bir şey söyleme, aileni de çocuklarını da öldürürüm' dedi. Korkuyla evime gittim. Kan lekelerini yıkadım" diyerek ifade verdi. İfade sonrası kadının oğulları S.S. ve B.B.S. de gözaltına alındı. Ancak kadının çocuklarının olay günü başka yerde olduğunun belirlenmesi üzerine S.S. ve B.B.S. serbest bırakıldı.

CİNAYETİ CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen JASAT ekipleri, İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izleri tespit etti. İncelemede, evde de kan izleri bulundu. İlk ifadesinde, 'Söz konusu malzemeleri de boş bir alana götürüp, attım' diyen Kocatürk'ün poşetle malzeme taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin yaptığı keşifte bölgede keser, kanlı elbise ve ayakkabılar bulundu. 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 9 kaydı olup, ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini savunan İsmail Kocatürk, cezaevinde dilekçe yazıp, Hasibe Soykuk'u öldürdüğünü itiraf etti.

'ÜCRETİM OLAN TOPLAM 1500 TL'Yİ VERMEDİLER'

İtirafı sonrası İsmail Kocatürk'ün savcılık tarafından ifadesi yeniden alındı. Kocatürk, ifadesinde, "Hasibe Soykuk'un ailesiyle 4 gün için gübre taşıma için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL'yi vermediler. Evlerine gittim. Oğlu B.B.S.'yi sordum. Hasibe'ye, 'Oğlun esrar içmek yerine paramı versin' dedim. Hasibe, bana, 'Sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et' dedi. Tartıştık, itişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip, bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım, amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile sanık Kocatürk hakkında, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık İsmail Kocatürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki davranış ve tutumlarında pişmanlık göstermeyen sanığa 'iyi hal' indirimi uygulamadığını belirtti. Heyet, sanığa ayrıca 'Silahla yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

DOSYA İSTİNAFTAN GERİ DÖNDÜ

Sanık avukatı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten savunmalar olduğunu, ancak yerel mahkemenin bu yönde bir rapor talep etmediğini belirterek verilen cezayı bozdu. 1'inci Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitinin yapılması için dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZAİ EHLİYETİ YERİNDE ÇIKTI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası geçen eylülde yeniden hakim karşısına çıkan Kocatürk'ün cezai ehliyetlerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Hastaneye gönderilen sanık Kocatürk hakkında, inceleme ve muayene süreci sonrası rapor hazırlandı. Beklenen rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, 'Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır' denildi.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına sanık Kocatürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, ölen Soykuk'un şikayetçi oğlu M.S. salonda hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Kocatürk, "Bu cezayı kabul etmiyorum. Ben asla yağma yapmadım. Öldürmek istesem evden gidip, bıçak alır onunla öldürürdüm. Benim erkekliğime küfretti. Eşime de olur olmaz laflar söyledi. Onun hakkında ileri geri konuştu. Psikolojim bozuk. Çok pişmanım" diye konuştu.

'SİLAHLA YAĞMA' CEZASI DA ALDI

Mahkeme heyeti sanık İsmail Kocatürk'ü, bozma kararı öncesi verilen kararda olduğu gibi 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı, sanığın geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki tutum ve davranışı ile pişmanlığı gözlemlenmediğinden 'iyi hal' indirimi uygulanmadığını belirtti. Heyet, sanığa ayrıca 'Silahla yağma' suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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