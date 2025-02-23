Kayseri'de Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza

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Kayseri'de kullandığı UTV aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Gecenin bu saatinde, bazı duyarsız insanlar yüzünden bu şekilde uyanıyoruz." paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce tespit edilerek UTV tipi arazi aracıyla drift atan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan araç trafikten men edildi.