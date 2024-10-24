Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Ceza

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Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift atarak çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Ekiplerin 32 bin 233 lira ceza kestiği sürücünün ehliyetine ise 2 ay el koyuldu.