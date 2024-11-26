Kayseri'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye 180 bin 581 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin aracıyla drift yaptığı görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler hakkında, "drift atmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Toplam 180 bin 581 lira idari para cezası kesilen sürücülerin ehliyetlerine el kondu, araçları da trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Drift Yapanlara Ceza - Son Dakika
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