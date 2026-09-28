Kayseri\'de günde 3 paket sigara içen İdris Demir, 50 yıllık bağımlılığından kurtuldu

Kayseri'de yaşayan 63 yaşındaki işçi emeklisi İdris Demir, Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 50 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, İdris Demir'in sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Henüz 13 yaşındayken arkadaş ortamında başladığı sigarayı 50 yıl boyunca ara vermeden günde 3 pakete kadar çıkaran Demir, şiddetli öksürük ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları nedeniyle İldem Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

İlaç ve bant tedavisinin yanında diyet ve psikososyal destek de aldığı tedavi sürecinin sonunda bağımlılığından kurtulan Demir, üç aydır sigara kullanmıyor.

Dumansız hayata adım atan İdris Demir, AA muhabirine, çocuk yaşta kullanmaya başladığı sigaradan yarım asır sonra kurtulduğunu söyledi.

Bu illetin hayatını söndürdüğünü belirten Demir, "Kendi irademle ve sağ olsun hocamın desteğiyle bu bağımlılıktan kurtuldum. 'Sigarayı bırakamam' diyen yalan söyler. Gerçekte isterse, kendi iradesiyle herkes bu sigarayı bırakır." dedi.

"Sigarayı bıraktım, gençleştim"

Günde 3 paket sigara içtiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Sağlık sorunlarım nedeniyle, 'Bu sigarayı bırakacağım' dedim. Hocamdan (doktor Işıl Arık) da çok büyük destek gördüm. Çok şükür üç aydır sigara kullanmıyorum. Şu anda hiç aklıma gelmiyor. Sigaraya verdiğim para, bir aylık ev kirasıydı. O da cebimde kaldı. Astım bronşit oldum, bacaklarımda varis vardı ve yemek yiyemiyordum. Sağlık sorunlarımın çoğu gitti. Şu anda iyiyim. Merdiven çıkamıyordum, nefesim kesiliyordu. Telefonda konuştuğum zaman karşıdaki insan öksürüğümden bir şey anlamıyordu. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum, sigarayı bıraksınlar. İlk 15-20 gün süreç zor geçti ama şu anda hiçbir sıkıntım yok. Şu an ilaç da kullanmıyorum ve gayet iyiyim. Sigarayı bıraktım, gençleştim. Hem sağlığım yerine geldi hem de hayatım değişti. Maddi, manevi rahatım ve param da cebimde kalıyor."

Demir, sigarayı bırakmasında katkı sağlayan Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Tedavide başarılı olduk"

Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli uzman doktor Işıl Arık da sigarayı bırakmak için kendilerine başvuranların önce bağımlılık düzeyini tespit edip ona göre kişiye özel tedavi planı oluşturduklarını ifade etti.

Demir'in kendilerine başvurduğunda kafasının biraz karışık olduğunu dile getiren Arık, şunları kaydetti:

"Hastamız buraya geldiğinde motivasyonu tam değildi ve ne yapacağını bilemez durumdaydı. 'Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum' diyordu. Biz bunun için hastaya, önce sakin olmasını, gerekli tetkiklerin yapılacağı ve herkesin sigarayı bırakabileceğini söyleyerek tedavi sürecine başladık. Desteğimiz onun için önemli oldu. Zamanla sigarayı ilaç kullanarak azaltmaya başladı. Sonra sık kontrollere gelmeye başladı. İlacımız bitti ve yanına ek olarak bant tedavisi ekledik. Zorlandığı zamanlarda bant tedavisini de kullandı ve böylece süreci rahat atlattı. Sık kontrollere geldi. Hiçbir zaman işin peşini bırakmadı. Bu yüzden tedavide başarılı olduk. Bütün ilaçlarımızı üç ay içinde bıraktık ve şu an hastamızın hiçbir desteğe ihtiyacı yok."

Arık, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen herkesi polikliniklerine beklediklerini sözlerine ekledi.