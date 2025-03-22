Kayseri'de İmamoğlu Protestosu... CHP'li Aşkın Genç: "Ne Yaparlarsa Yapsın Korkmayacağız, Sinmeyeceğiz, Bir Adım Geri Atmayacağız"

(ANKARA) - Kayseri'de CHP İl Başkanlığı öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Korku iklimi yaratmaya çalışanlara; demokrasiyi, anayasayı, hukuku, adaleti hiçe sayanlara inat 23 Mart'ta tüm vatandaşlarımızı cumhurbaşkanı adayımızı seçmeye sandıklara davet ediyorum. Ne yaparlarsa yapsın korkmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım geri atmayacağız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması CHP Kayseri İl Başkanlığı öncülüğünde binlerce yurttaş tarafından Kayseri Mimarsinan Parkı'nda protesto edildi. Protesto eyleminde konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şunları ifade etti:

" Türkiye, bir avuç iktidar sahibinin keyfi kararlarıyla yönetilmek isteniyor"

"Bugün burada, bu meydanda bir araya gelmemizin tek bir sebebi var, bu ülkenin kaderine, iradesine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkmak. Çünkü görüyoruz ki Türkiye, bir avuç iktidar sahibinin keyfi kararlarıyla yönetilmek isteniyor. Hukuk yok sayılıyor, milletin iradesi gasp ediliyor, demokrasi ayaklar altına alınıyor. Ama buradan ilan ediyorum ki, bu millet ne adaletinden vazgeçer ne demokrasisinden ne de sandıkta verdiği karardan.

Bugün, sadece bir belediye başkanına değil, Türkiye'nin geleceğine saldırılıyor. Bugün, adalet terazisini yerle bir etmek istiyorlar. Bugün, seçimle kazanamadıklarını yargı oyunlarıyla almaya çalışıyorlar. Ama buradan, bu meydandan bir kez daha söylüyoruz ki, bu ülke, sandıkta kazananın masa başında kaybettirildiği bir ülke olmayacak. Bu milletin iradesi çiğnenmeyecek.

"Biz asla ama asla geri adım atmayacağız"

Bu tabloyu biz daha önce de gördük. İktidarın kaybetmeye başladığı her dönemde baskılar arttı, hukuksuzluklar arttı, milletin iradesini gasp etme çabaları arttı. Ama ne oldu? Bu millet her seferinde dimdik durdu, bu baskılara boyun eğmedi, iradesine sahip çıktı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Yargıyı bir sopa gibi kullanıyorlar. Özgür basını susturmaya çalışıyorlar. Hukuku talimatlarla yönetmeye kalkıyorlar. Ama bilsinler ki, biz asla ama asla geri adım atmayacağız.

Daha birkaç gün önce, milyonların desteğini kazanmış bir belediye başkanı, bir cumhurbaşkanı adayı, sabahın erken saatlerinde yüzlerce polisle evine yapılan baskınla hukuksuzca gözaltına alındı.Bunu yapanlar, milletin iradesini teslim alabileceklerini sandılar. Bunu yapanlar, adaleti kendi siyasi hesaplarına göre eğip bükebileceklerini sandılar. Ama bilmiyorlar ki bu millet, hiçbir zaman zorbalığa boyun eğmez, eğmeyecektir.

"Ekrem İmamoğlu'nun şahsında milletin iradesine karşı yapılmış sivil bir darbedir"

Bu ülkede milyonların sevgisini, desteğini ve güvenini kazanmış bir ismi, Sayın İmamoğlu'nu hukuk dışı yöntemlerle saf dışı bırakmak istiyorlar. Sandıkta yenemediklerini, şimdi yargı sopasıyla engellemeye çalışıyorlar. Bu, sadece bir kişiye değil, hepimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun şahsında milletin iradesine karşı yapılmış sivil bir darbe.

Bir sabah evine yüzlerce polisle baskın yapılıyor. Neymiş efendim? Suç örgütü lideriymiş. Neymiş efendim? Organize terör örgütü lideriymiş. Bunu söyleyenler, hukuku kendi çıkarları için eğip bükenlerdir. Bunu yapanlar terör örgütü elebaşına 'kurucu önder' diyenlerdir. Ama buradan ilan ediyoruz, biz bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu, yalnız değildir. Onun yanında Türk milleti var.

"Ekrem Başkan ne yaptıysa 16 milyon İstanbullunun hakkını koruyarak yaptı"

Turpun büyüğü heybede diyordu birisi, onlarca hakaret, onlarca iftira. Dünden bu yana ifadesi ortaya çıktı. Dosyalar sağ olsun yandaş medya tarafından servis edildi. Ne var dosyada? Koca bir sıfır. Hiçbir şey çıkaramadılar. Çünkü Ekrem başkan ne yaptıysa 16 milyon İstanbullunun hakkını koruyarak yaptı. İktidarın yoksullaştırdığı emekli için, öğrenci için asgari ücretli için var gücüyle çalıştı.

Bizler sadece bir adaya değil, bir fikre, millet iradesine, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz. Bizim meselemiz bir koltuk değil, bizim meselemiz memleket. Bizim meselemiz makam değil, adaletin yerini bulması. Bugün, burada Kayseri Meydanı'ndanyükselen bu ses, sadece bir tepki değil bir uyanıştır, bir yürüyüştür, bir hesaplaşmanın ilk adımıdır. ve unutmasınlar, bu millet iradesini teslim etmez. Bu milletin oyu da onuru da sahipsiz değildir.

"Demokrasi olmadan özgürlük olmaz, özgürlük olmadan Türkiye olmaz"

Bu ülkenin her karış toprağında adalet için mücadele etmiş, bedeller ödemiş insanlar var. Bu meydanda bugün toplanan herkes, bu mücadeleyi büyütmek için burada. Çünkü biz biliyoruz ki, adalet olmadan demokrasi olmaz! Demokrasi olmadan özgürlük olmaz. Özgürlük olmadan Türkiye olmaz.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi, her birimiz, ceketlerimizi çıkardık, kollarımızı sıvadık ve sonuna kadar bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bu ülkeyi tek bir adamın iki dudağı arasında hapsetmek isteyenlere karşı, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin, demokrasinin ve milletin iradesinin her zaman savunucusu olduk. Bu mücadele onur mücadelesidir. Çünkü bu mücadele haksızlığa karşı verilen büyük bir mücadeledir. Çünkü bu mücadele atanmayan öğretmenlerimiz için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele bugüne kadar mülakatlarla hakkı yenilen gençlerimiz için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele geçinemeyen yoksul vatandaşlarımızın mücadelesidir.

Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alarak korku iklimi yaratmaya çalışanlara; demokrasiyi, anayasayı, hukuku, adaleti hiçe sayanlara inat 23 Mart'ta tüm vatandaşlarımızı cumhurbaşkanı adayımızı seçmeye sandıklara davet ediyorum. Ne yaparlarsa yapsın korkmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım geri atmayacağız."