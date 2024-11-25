Kayseri\'de Kar Eğlencesi

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Kayseri'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kaydı.

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde karın ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü.

Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.

Yaklaşık 40 çocuk, tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak kendilerini yokuş aşağı bıraktı.

Çocuklar zaman zaman kendi aralarında yarışarak keyifli anlar yaşadı.