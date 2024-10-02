Kayseri'de Kombi Projesi İkinci Etapta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Kombi Projesi İkinci Etapta

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesini artırmayı amaçlayan projenin ikinci etabına başvuruları sürdürüyor.

02.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hava kalitesini arttırmayı hedefleyen "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvuru almaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile yürütülen projenin birinci etabı, pilot bölge olarak Melikgazi ilçesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde uygulandı. Projenin ilk aşamasında, belirlenen mahallelerde ücretsiz kombi dağıtımı yapıldı.

Ekiplerin, kullanıcılardan ve bölge sakinlerinden hava kalitesinin iyileştiği yönünde olumlu geri dönüşler almasının ardından projenin il genelinde yaygınlaştırılması için ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Pilot bölge olarak Kocasinan ilçesindeki Fevziçakmak, Mevlana, Mimarsinan, Yenişehir, Sümer, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle seçildi.

Vatandaşlar, "basvuru.kayseri.bel.tr" adresinden başvurabilecek.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, kayseri, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kombi Projesi İkinci Etapta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
14:25 Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:09 İran’ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:58 Demir Kubbe error verdi İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
22:56 Acun Ilıcalı: Ali Koç’a operasyon var Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
22:04 Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 17:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kombi Projesi İkinci Etapta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement