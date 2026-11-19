Kayseri'de bir kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kazancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren kuyumcu dükkanından 18 Kasım'da yaklaşık 1 milyon 800 bin lira maddi değeri bulunan ziynet eşyasının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaklaşık 130 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip saha araştırması yürüttü.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler M.E. (20) ve M.S'yi (19) kısa sürede yakaladı.

Çalınan ziynet eşyalarının eksiksiz ele geçirilerek sahibine teslim edildiği olayda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.