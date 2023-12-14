Kayseri\'de Overlok Kursu Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından overlok kursu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek amacıyla istihdam garantili gerçekleştirilecek kurs için kayıtlar başladı.

Kayseri Kariyer Merkezinin katkılarıyla açılacak kursa, 18 ila 35 yaş arası tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Eğitimler, KAYMEK Sümer Tesisleri'nde ücretsiz olarak yüz yüze verilecek.