Kayseri'de Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Patates Hasadı Başladı

173 bin dekar alanda patates hasadı yapıldı. Bu yıl 846 bin ton rekolte bekleniyor.

13.10.2024 11:46
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Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, 173 bin dekar alanda hummalı hasat mesaisine başladı.

Kayseri'de bu yıl 173 bin dekara ekilen ve yaklaşık 846 bin ton rekolte beklenen patatesin hasadı, Bünyan, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinde başladı.

Traktörün arkasına takılan makineyle sökümü yapılan patetesler, işçiler tarafından toplanarak römorka yükleniyor.

Toplanan ürünlerin bir kısmı taze tüketim için tezgahlarda yerini alırken, bir kısmı da Nevşehir'deki soğuk hava depolarına götürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, hasadı yapılan patatesin saha kontrollerinde herhangi bir hastalık, zararlı ya da iklim koşullarından kaynaklı verim kaybı tespit edilmediğini bildirdi.

Hasat hakkında bilgi veren Saklav, "İlimiz patates üretiminde Türkiye'de önemli iller içerisinde yer almaktadır. Geçen sene 704 bin ton üretim ile Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamış ve sezonu ikinci bitirmiştik. Bu sene 846 bin tonla inşallah sezonu birinci olarak bitirmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ederim. Bu üretim sezonu hayırlı ve bereketli olsun." diye konuştu.

Üreticiye 126 bin 880 lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025-2027 yıllarını kapsayan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeline değinen Saklav, buğday, arpa, dane mısır, aspir, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates ve yem bitkileri için 3 yıllık üretimin planlandığını, böylelikle çiftçilerin üretmeden önce hangi üründen ne kadar destek alacağını önceden bileceğini söyledi.

Saklav, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz bu havzada 100 dekar patates üretimi yaparsa, temel destek, planlı üretim desteği ve üretim geliştirme desteğiyle 126 bin 880 lira destek alacak. Patates üretimi sadece Pınarbaşı'nda değil, Kayseri'mizin diğer ilçelerinde de devam ediyor. Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve onları destekleyerek üretimlerine değer katmak. Bizim, çiftçilerimizden isteğimiz özellikle münavebeye uymaları ve üretim planlamaları kapsamında üretimlerini yapmaları. Biz de kendilerini desteklemek için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz."

"Devletimizin desteğinden memnunuz"

Patates üreticilerinden Sedat Sancak ise 10 yıldır patates ektiğini söyledi.

800 dekar ekili alanı olduğunu ve dekar başına yaklaşık 6 ton patates hasat ettiğini belirten Sancak, patatesin yanında ayçiçeği ve fasulye ekimiyle de uğraştığını ifade etti.

Bu yıl üretimden memnun olduğuna değinen Sancak, "Devletimizin vermiş olduğu desteklerden de memnunuz. İl ve ilçe müdürlerimiz de bize her türlü konuda yardımcı oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Üretim, Güncel, Tarım, Son Dakika

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