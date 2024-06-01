Kayseri\'de selde zarar gören tarım işçileri ve çocuklar otele yerleştirildi

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde çadırları zarar gören 15 tarım işçisi ile 2 çocuk, kaymakamlığın desteğiyle otele yerleştirildi.

Bünyan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Gergeme Mahallesi'nde tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanda sel meydana geldi.

Selin etkisiyle çadırları zarar gören ve bölgede mahsur kalan 15 tarım işçisi ile 2 çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

İşçiler, Bünyan Kaymakamlığınca bir otele yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye bünyesinde oluşturdukları acil durum ekibinin AFAD ile uyum içerisinde çalıştığını bildirdi.

Metin, "Bölgede mahsur kalan vatandaşımızı sağ salim kurtardık ve kaymakamlığımızın desteğiyle ilçedeki bir otele yerleştirdik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.