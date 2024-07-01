Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: Yayın yasağı getirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: Yayın yasağı getirildi

Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili yaşanan olaylara ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, mahkeme kararıyla toplumsal olayların önüne geçmek amacıyla medyada her türlü yayının yapılması yasaklandı. İstismar iddiasının ardından 14 emniyet görevlisi ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

01.07.2024 12:57
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(Ankara) - Kayseri'de, dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu 7 yaşındaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin haberlere Kayseri 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki istismar olayı ve ardından kentte yaşananlara ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kayseri 2'nci Sulh Ceza Hakimliği de olaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Mahkeme kararında "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar yasaklandığı" belirtildi.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında da kısıtlama kararı verdi.

Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili dün Kayseri Valiliğince, Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıklamıştı.

İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet görevlisi ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kısıtlama, İtfaiye, Kayseri, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: Yayın yasağı getirildi - Son Dakika

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