Kayseri'de trafikte ters yönde seyrettiği tespit edilen servis midibüsü sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Araçlar ters yönde ilerliyor" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler, plakasından tespit ettikleri midibüsün sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ters Yönde Giden Midibüse Ceza - Son Dakika
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