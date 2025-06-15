Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 10 bin 916 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan mevzuata aykırı araç dışında yük taşıyan ve trafik ihlali yapan 2 aracın görüntüleriyle ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, tespit ettiği 3 sürücü ve araçların tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 10 bin 916 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik İhlaline 10 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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