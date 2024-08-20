Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Eski Kız Arkadaşını Tüfekle Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Eski Kız Arkadaşını Tüfekle Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta 18 yaşındaki eski kız arkadaşını tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Duruşma savcısı, sanığın 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

20.08.2024 14:20
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Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta 18 yaşındaki eski kız arkadaşını tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (22), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çatbaş, savunmasında, maktul Edanur Çoban'la Haziran 2022'de tanıştığını ve geçen yıl temmuz ayında yüzük takmayı planladıklarını iddia etti.

Çoban'ın kendisini aldattığını öne süren sanık Çatbaş, "Bir arkadaşım aracılığıyla tüfek aldım. İntihar etmeyi düşünüyordum. Olay günü alkol aldım. Akşama doğru intihar etmek için evden çıktım. Edanur'un iş yerine yakın bir yere gittim. Onu görünce konuşmaya çalıştım. Tüfek çantada, çanta da 2 metre ötedeydi. Bana 'git, senden adam olmaz' dedi. Hakaret ve küfür edince çantadan tüfeği aldım, önce havaya sonra karşıya ateş ettim. Edanur'a ateş ederken başına gidip 'öl' demedim. Planlayarak yapmadım." ifadelerini kullandı.

Duruşma boyunca gözyaşı döken müşteki anne Tuğba Çoban ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ne hallerde büyüttüm. Her günüm acı içinde geçiyor, geceleri uyuyamıyorum. Çocuğumdan ne istedin? Dünyalar güzeliydi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyorum." diye konuştu.

Baba Akın Çoban da adalete güvendiğini ifade ederek, "Ciğerim yanıyor. Erciyes'teki karı getirseler ateşim sönmez. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül 2023'te üniversite eğitimi için harçlık biriktirmek amacıyla çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame doğrultusunda sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Üniversite Öğrencisi Eski Kız Arkadaşını Tüfekle Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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