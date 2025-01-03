Kayseri Kent Konseyi Çalışmalara Devam Ediyor

Kayseri Kent Konseyi, ilin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen deprem afet yönetimi çalışma grup toplantısında bilgilendirmede bulundu.
Öte yandan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Rektör Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilci ile çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.
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