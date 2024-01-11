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Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde Regaip Kandili programları düzenlendi

Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde, Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ve Nevşehir'deki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okundu, dua edildi. Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu. İl Müftüleri, Regaip Kandili'nin önemi ve yapılması gerekenleri anlattı. Nevşehir'deki programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir\'deki camilerde Regaip Kandili programları düzenlendi
11.01.2024 - 20:48,
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Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Regaip Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Regaip Kandili'nin önemi, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki camilerde Regaib Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kurşunlu Camisindeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programın ardından Nevşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kaynak: AA
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