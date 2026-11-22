Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, kadın şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'ndeki bir ikamette çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili gözaltına alınan kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir ikamette T.G. ile A.Ö., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.G. bıçakla A.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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