Kayseri OSB'deki Kağıt Fabrikası Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kayseri OSB'deki Kağıt Fabrikası Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB itfaiye ekiplerinin 25 araç ve 65 personelle yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

24.07.2024 21:07
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin 25 araç, 65 personelle yaklaşık 3 saat müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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