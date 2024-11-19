Kayseri OSB'den Bakan Yardımcısına Ziyaret - Son Dakika
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Kayseri OSB'den Bakan Yardımcısına Ziyaret

Kayseri OSB\'den Bakan Yardımcısına Ziyaret

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Bakan Yardımcısı İnan ile OSB yönetmeliği ve sanayicilerin taleplerini görüştü.

19.11.2024 12:46
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'la Ankara'da görüştü.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu üyesi Nuri Çetinçağlar ve danışman Kamil Akçadırcı, Bakan Yardımcısı İnan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, OSB uygulama yönetmeliğine ilişkin sanayicilerden gelen talepler ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin yol açabileceği olumsuzlukların giderilmesi konuları aktarıldı.

Bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği görüşmede ayrıca, kiracı olan sanayicilerin arsa taleplerinin karşılanması amacıyla Kayseri OSB'nin genişleme alanına kavuşması noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri OSB Başkanı Yalçın, yakın zamanda "OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini ve sanayicilerden aldıkları geri dönüşler sonrasında Ankara'da girişimlerde bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğinin önemli yükümlülükleri beraberinde getirdiğini belirten Yalçın, "1 Ocak 2025 itibariyle bazı başlıklarda sanayicilerden yeni adımlar atmaları beklenmektedir. Bu konuda sanayicilerimizin talepleri bize ulaşmıştır. Süre uzatımı başta olmak üzere çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmesi konusunda sanayicilerimiz beklenti içine girmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı İnan'a bu konuda bilgi verdiklerini ve talepleri ilettiklerini vurgulayan Yalçın, alakalarından dolayı sanayiciler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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