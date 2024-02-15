KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Karamustafa, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını oylayan Karamustafa, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafını seçti.
Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" adlı karesini seçen Karamustafa, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafı için oy kullandı.
AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Karamustafa, AA'nın hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli çalışmalara imza attığını ve bununla gurur duyduklarını söyledi.
Fotoğraf kareleri arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Karamustafa, oylamanın hayırlı olmasını diledi.
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