Kazakistan'da Birleştik-2024 Ortak Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika
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Kazakistan'da Birleştik-2024 Ortak Tatbikatı Sona Erdi

Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan 4 bine yakın askerin katıldığı 'Birleştik-2024' ortak tatbikatı sona erdi. Tatbikatın kapanış törenine bakanlar katıldı ve askerlerin karada ve denizde militanları etkisiz hale getirme operasyonu gerçekleştirildi. Tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Kazakistan Savunma Bakanı Jaksılıkov, askeri birliklerin savaş durumunda olumlu etkileşim deneyimi kazandığını vurguladı.

17.07.2024 16:25
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Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan 4 bine yakın askerin katıldığı "Birleştik-2024" ortak tatbikatı sona erdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın kapanış törenine Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Özbekistan Savunma Bakanı Bahodir Kurbanov ve Tacikistan Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Saidasror Abdullozoda katıldı.

Bakanlar, törende, tatbikatın son aşaması olan ve 5 ülkenin askerlerinden oluşan ortak birliğin karada ve denizde militanları etkisiz hale getirme operasyonunu izledi.

Kazakistan Savunma Bakanı Jaksılıkov, törende yaptığı konuşmada, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek katılan askerleri tebrik etti.

Tatbikat sırasında askeri birliklerin, savaş durumunda olumlu etkileşim deneyimi kazandığını belirten Jaksılıkov, "Tatbikatı gerçekleştirmek için gerçek savaş koşullarına yakın bir durum simüle edildi. Taktik operasyonlarında ise hava savunma sistemleri, deniz savaş gemileri, zırhlı araçlar, insansız hava araçları gibi çeşitli silah ve askeri teçhizat kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Jaksılıkov, tatbikatın hem karada hem denizde yapılmasının yanı sıra katılan askeri birliklerin yüksek düzeyiyle de öne çıktığını vurgulayarak "Katılımcı ülkelerin askeri birlikleri, muharebe görevlerini tek bir safta, koordineli ve ustalıkla yerine getirmeye hazır olduklarını kanıtladı." dedi.

Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesindeki Oymaşa askeri poligonunda bir hafta süren tatbikata 5 ülkeden 4 bine yakın asker katıldı.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Birleştik-2024 Ortak Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika

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