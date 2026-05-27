Kazakistan'da Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 10:24
Kazakistan'da Müslümanlar camilerde Kurban Bayramı namazı kıldı, topluca dualar yapıldı.

Kazakistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla camilerde bayram namazı kılındı.

Ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, birlik ve kardeşliğin simgesi olan bu mübarek günü idrak etmek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti.

Kazakistan'daki tüm camilerde imamlar, cemaate Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi, kurban ibadetinin tarihi ve hikmeti üzerine vaaz verdi. Bayram namazının ardından ülkenin huzuru, güvenliği ve refahı için dualar edildi.

Öte yandan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Taganulı, başkent Astana'daki Hazret Sultan Camisi'nde bayram namazını kıldırarak cemaate hitap etti.

Başmüftü konuşmasında, "Müslümanların büyük bayramı olan mübarek Kurban Bayramı hepimize kutlu olsun. Kurban kesmek, etini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, akrabaları ziyaret etmek, bayramlaşmak ve çocuklara hediyeler vermek atalarımızdan gelen güzel geleneklerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Bayram namazının ardından Başmüftü, Kazakistan'ın huzuru ve geleceği için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Tokayev'den bayram mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Saygıdeğer vatandaşlarım, mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun" sözleriyle başlanan mesajda Tokayev, bayramın Müslümanlar tarafından büyük değer gördüğünü bildirdi.

Tokayev, Kurban Bayramı'nda vatandaşların, başkalarına yardım eli uzatmanın, büyüklere saygı göstermenin, küçüklere sevgi ve hürmetle yaklaşmanın ve ülkenin geleceğine yönelik ortak sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradığına işaret ederek "Bu dönem aynı zamanda adalet, insanlık, düşünce ve vicdan temizliğini esas alan İslam öğretisinin hikmetini doğru anlamaya ve onun manevi mirasını daha derinden tanımaya katkı sağlayan özel bir zamandır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

