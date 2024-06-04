Kazakistan'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kazakistan'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Kazakistan\'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, UNESCO'nun Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Türk kahvaltısı etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Kazakistan'ın kültür, sanat, medya ve diplomaside öncü isimleri katıldı. Türk kahvaltısının yanı sıra Rize'den özel getirilen Türk çayı da ikram edildi.

04.06.2024 14:09
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Kazakistan'ın kültür, sanat, medya ve diplomaside öncü isimleri Türk kahvaltı sofrasında buluştu.

Başkent Astana'da, UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türk kahvaltısı etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Kazakistan'ın kültür, sanat, medya ve diplomaside öncü isimleri katıldı.

Etkinlikte Türk kahvaltısındaki lezzetlerin yanı sıra Rize'den özel getirilen Türk çayı da ikram edildi. "Lazika" çay firmasının satış koordinatörü Seray Sarı tarafından Türk çayının tarihi ve hazırlanışına ilişkin sunum yapıldı.

Büyükelçi Kapucu, Dünya Kahvaltı Günü'nün ilk kez Van'da kutlanmaya başladığını ve kahvaltının kültürel önemini vurgulama girişiminin artık küresel bir etkinliğe dönüştüğünü kaydetti.

Türk kültüründe kahvaltının ayrı bir yeri olduğunu belirten Kapucu, "Türk kahvaltısı bir öğünden çok daha fazlasıdır, aileleri ve arkadaşları bir araya getiren değerli bir gelenektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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