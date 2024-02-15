KDC'de Havan Topu Saldırısında 2 Güney Afrikalı Barış Gücü Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KDC'de Havan Topu Saldırısında 2 Güney Afrikalı Barış Gücü Askeri Hayatını Kaybetti

KDC\'de Havan Topu Saldırısında 2 Güney Afrikalı Barış Gücü Askeri Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görev yapan Güney Afrikalı 2 Barış Gücü askeri, havan topu saldırısında hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti ordusundan yapılan açıklamada, Güney Afrikalı askerlerin bulunduğu üsse yapılan havan saldırısında 2 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler, Goma'daki hastanede tedavi altına alındı. KDC'de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında görev yapan askerler, isyancılara karşı mücadeleye destek oluyor. Güney Afrika, bu hafta isyancılarla mücadele için KDC'ye 2 bin 900 asker daha konuşlandıracağını duyurmuştu. KDC'de konuşlandırılacak Güney Afrikalı birliklerin, 15 Aralık 2024'e kadar göreve başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor. İsyancıların silah bırakmasında başarısız olduğu ileri sürülen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücüne bağlı tüm askeri birlikler, Aralık 2023'te KDC'den çekilmişti.

15.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görev yapan Güney Afrikalı 2 Barış Gücü askeri, havan topu saldırısında hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti ordusundan yapılan açıklamada, Güney Afrikalı askerlerin bulunduğu üsse yapılan havan saldırısında 2 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerler, Goma'daki hastanede tedavi altına alındı.

KDC'de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında görev yapan askerler, isyancılara karşı mücadeleye destek oluyor.

Güney Afrika, bu hafta isyancılarla mücadele için KDC'ye 2 bin 900 asker daha konuşlandıracağını duyurmuştu. KDC'de konuşlandırılacak Güney Afrikalı birliklerin, 15 Aralık 2024'e kadar göreve başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

İsyancıların silah bırakmasında başarısız olduğu ileri sürülen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücüne bağlı tüm askeri birlikler, Aralık 2023'te KDC'den çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'de Havan Topu Saldırısında 2 Güney Afrikalı Barış Gücü Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de Havan Topu Saldırısında 2 Güney Afrikalı Barış Gücü Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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