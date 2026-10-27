KDC\'de mayıstan bu yana Ebola salgınında 10.060 teyitli vaka kaydedildi

KİNŞASA, 27 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının başladığı mayıs ayında bu yana 10.000'den fazla teyitli vaka bildirildi.

Sağlık yetkilileri tarafından salı günü açıklanan verilere göre, 25 Ekim itibarıyla 4.887'si ölümle sonuçlanan toplam 10.060 vaka kaydedildi. Öüm oranı ise yüzde 48,6 olarak belirlendi.

Salgın, ülke genelinde 8 eyaletteki 66 sağlık bölgesinde görüldü.