Keçiören'de İftar Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Keçiören'de İftar Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçede düzenlenen iftar programında, 'İyi günde kötü günde bir arada olacağız' diyerek birlik mesajı verdi. İftar sofrasında Erzincan, Elazığ, Malatya ve Tunceli'den gelen vatandaşlar bir araya geldi.

11.03.2025 11:55
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(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçede düzenlenen iftar programına katıldı. Özarslan, "Sadece iyi günde değil, kötü günde de beraber olacağız. El ele vererek Keçiören'imizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrası, Ankara'da yaşayan Erzincanlı, Malatyalı, Elazığlı ve Tuncelili vatandaşları bir araya getirdi. Programa, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, İYi Parti STK İlişkileri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Çankaya Belediyesi Belde A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koç, bölge derneklerinin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bereket ayı mübarek Ramazan ayında Erzincan, Elazığ, Malatya ve Tuncelili hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı paylaşmanın, bereketin ayıdır. Bizlerin yolu insanlık yoludur, davamız insanlık davasıdır. Tek bir hayalimiz var. Herkesin bir ve beraber olarak huzurla bir arada yaşadığı ve cumhuriyet değerlerine sadık, milletin birliğini, bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir Keçiören hayal ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olmaya, sizlerin derdiyle dertlenip sevincinizle sevinmeye devam edeceğiz. Sadece iyi günde değil, kötü günde de beraber olacağız. El ele vererek Keçiören'imizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Seyfi Oktay, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu güzel akşamda buraya gelerek salonu adeta çiçek bahçesi haline dönüştüren güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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