Kedi İhmaline 3 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Kedi İhmaline 3 Yıl Hapis İstemi

Beşiktaş'ta kediyi pencereden atan sanığa 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

09.10.2024 16:16
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Beşiktaş'ta gözetmen olarak görev yaptığı okulun penceresinden bir kediyi attığı iddia edilen Ferhat A'nın yargılandığı davada esasa ilişkin son görüşünü açıklayan savcı, sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ferhat A, sanık avukatı ve Terakki Vakfı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Tanık Mina Çepni, Ferhat A'yı kediyi pencerenin kenarına iter halde bırakırken gördüğünü, camı kapattığında ise kedinin düşme ve bağırma sesini duyduğunu söyledi.

Sanık Ferhat A. ise kedinin sınıfa camdan girmesi üzerine kediyi camın kenarına bıraktığını, itmediğini, bıraktığı yerin kedinin yürüyüp manevra yapabileceği alan olduğunu savundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa "hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis verilmesini talep etti.

Mütalaada, sanığın savunmalarına itibar edilse bile, kediyi camın önüne koyduğunda düşebileceğini öngörmesi gerektiğine işaret edildi.

Savcının mütalaasına ilişkin söz alan sanık Ferhat A, "Yapmadığım bir suç nedeniyle cezaevine girdim. Yaklaşık 7 aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldım. Birçok kez suçu işlemediğimi söylememe rağmen büyük baskılar altında işimden ve sosyal çevremden oldum. Büyük mağduriyetlerim var." dedi.

Hakim, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verip duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Beşiktaş'taki bir okulda yapılan sınavda sınıf gözetmeni olarak görevlendirilen Ferhat A'nın, okul tarafından sahiplenilen ve o sırada sınıf penceresinin önünde bulunan "Faruk" isimli kediyi aşağı ittiği öne sürülüyor.

Yüksekten düşen kedide iç kanama meydana geldiği ve kemik kırığı oluştuğu belirtilen iddianamede, kamera görüntülerine de yansıyan olayla ilgili 14 kişinin şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle Sanık Ferhat A'nın, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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