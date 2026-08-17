Kefalonya'da Orman Yangını

Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Kefalonya Adası'nda orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, İyon Denizi'ndeki Kefalonya Adası'nın Pastra bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları için kara ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de görevlendirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saate 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Salamina Adası'nda dün çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti.