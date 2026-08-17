Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın - Son Dakika
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Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın

Cezaevindeki Görkem Duman\'dan nişanlısı Sevcan Orhan\'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile nişanlısı türkücü Sevcan Orhan'ın mutluluğu, Duman'ın tutuklanmasıyla yarım kaldı. Sevcan Orhan'ın doğum gününde cezaevinden nişanlısına seslenen Duman, kendisini yalnız bırakmayan Orhan'a teşekkür ederken, duyduğu özlemi “Hasretin içimde yangın” sözleriyle dile getirdi.

Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Görkem Duman, cezaevinden nişanlısı türkücü Sevcan Orhan'ın doğum gününü kutladı. Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklandığı günden bu yana kendisine destek veren Orhan'a duyduğu özlemi dile getirdi.

NİŞANDAN KISA SONRA TUTUKLANDI 

Görkem Duman ile Sevcan Orhan, 17 Mayıs 2026'da aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Çift, nişan haberini sosyal medya üzerinden paylaşırken, Orhan daha önce düğün için eylül ayını düşündüklerini açıklamıştı.

Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Duman, 1 Haziran'da gözaltına alındı.

5 HAZİRAN'DA TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen Duman, aralarında eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyle birlikte tutuklandı.

Duman'ın tutukluluğu devam ederken, nişanlısı Sevcan Orhan'ın doğum günü için cezaevinden gönderdiği mesaj dikkat çekti.

Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın

“HASRETİN İÇİMDE YANGIN"

Duman paylaşımında, gözaltına alındığı andan itibaren Orhan'ın kendisine verdiği desteğe vurgu yaptı. Nişanlısının her hafta kendisini ziyaret etmek için yüzlerce kilometre yol geldiğini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltına alındığım andan itibaren sevgisi, dayanışması, desteğiyle her an benimle olan. Her hafta 1 saat görüşebilmek için yüzlerce kilometre öteden ziyaretime gelen canım sevgilim, güzel eşim doğum günün kutlu olsun.”

Duman, mesajının devamında Orhan'a duyduğu özlemi, “Bugün yanında olmayı o kadar çok istedim ki hasretin içimde yangın” sözleriyle ifade etti.

Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın

“BİZİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Görkem Duman, zor günlerin geride kalacağına inandığını belirterek nişanlısına geleceğe dair umut dolu bir mesaj da gönderdi.

Duman, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Bu zorlu günler geçtiğinde ki biliyorum geçecek. Bizi çok güzel günler bekliyor. İyi ki varsın sevdiğim.”

Duman'ın paylaşımı, cezaevinden nişanlısına gönderdiği duygusal mesaj olarak sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika Buca Belediyesi Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    yaptiginiz habere soukhuim 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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