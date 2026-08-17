Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’da bir flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla buluşan vatandaş, Şişli’de gittiği restoranda karşılaştığı hesap karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

İddiaya göre, buluşma sırasında verilen siparişlerin ardından yaklaşık 90 bin liralık hesap çıkarıldı.

MASAYA GELENLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

tv100’de yer alan habere göre, uygulama üzerinden tanışan ikili, yemek yemek için Şişli’deki bir restoranda buluştu. Masaya kısa süre içerisinde çeşitli yiyecek ve içecekler getirildi.

İddiaya göre masaya saç kavurma, patates ve çeşitli mezelerin yanı sıra bir şişe şampanya getirildi. Bir süre sonra ikinci bir şişe şampanya daha sipariş edildi. Yaklaşık bir saat süren buluşmanın ardından hesap istendi.

HESABI GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Sümeni açıp eline adisyonu alan vatandaş hesabın yaklaşık 90 bin lira olduğunu gördü. Ödeme sırasında ise ücretin tek seferde tahsil edilemeyeceği belirtilerek kredi kartından 8 ayrı işlem yapıldığı öne sürüldü.

İŞLETME VE KADIN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıklarının ardından mağdur olduğunu belirten vatandaş, kendisini restorana götüren kadının işletmeyle birlikte hareket ettiğini iddia etti.

Vatandaş, olayın ardından hem kadın hem de restoran işletmesi hakkında şikayetçi oldu.