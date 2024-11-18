Kemal Advan Hastanesi Müdürü: "İsrail Gazze'nin kuzeyinde Filistinli aileleri tamamen yok etti"

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Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun Filistinli aileleri tamamen yok ettiğini belirterek, bölgedeki durumu "şehidin şehide vedası" şeklinde niteledi.

Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 45 gündür kuşatma altında tuttuğu 2 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, 6 binden fazlasını yaraladığı ve bölgede büyük yıkıma neden olduğu Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, "İsrail'in Filistinli aileleri yok ettiği soykırımını genişletmesiyle bölgedeki durum şehidin şehide veda etmesidir." dedi.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni hedef almayı sürdürdüğünü ifade eden Ebu Safiyye, hastanenin İsrail saldırılarından korunması çağrısında bulundu.

Ebu Safiyye, İsrail ordusunun kısa süre önce hastanenin acil servisine şiddetli bir saldırı düzenlediğini belirterek, şarapnellerin dağılması nedeniyle çalışmaların aksadığı, hastalar ve yaralıların paniğe kapıldığını belirtti.

İsrail'in hastaneyi hedef almasına ilişkin Ebu Safiyye, "Bu sağlık sistemine karşı işlenmiş bir suçtur ve dünyanın acilen bunu durdurması gerekiyor. Çünkü biz, İsrail her yönden bizi hedef alırken, hasta ve yaralılarla ilgilenmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Az önce bazı şehitlerimizi uğurladık." diyen Ebu Safiyye, İsrail ordusunun yakın zamanda Kemal Advan Hastanesi yakınında Filistinli doktor Hani Bedran'ın evini hedef aldığına dikkati çekerek, evde bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgedeki görgü tanıkları, AA muhabirine, İsrail savaş uçaklarının, Kemal Advan Hastanesi yakınında bulunan bir evi bombaladığını ve saldırıda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.